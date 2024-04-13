İş adamının feci sonu! Başından vurulmuş halde bulundu

13 Nisan 2024 13:37 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 14:50

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çarşamba günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü kamyonetinin direksiyonu başında hareketsiz halde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Akgül'ü kanlar içinde bulan vatandaş hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, 30'dan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Mehmet Akgül'ün saat 05.00 sıralarında aracıyla mahalleye geldiği, daha sonra ise ardından mahalleye giren otomobilde R.K. (35) ve G.U. (45) adlı 2 şüpheli tespit edildi. Akgül'ün şüpheli hareketlerde bulunan eşi A.A., R.K. ve G.U. gözaltına alındı.

500 BİN TL KARŞILIĞINDA TETİKÇİ TUTTUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Akgül'ün eşi A.A., R.K. ile aralarında gönül ilişkisinin bulunduğunu, cinayeti R.K.'nın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu G.U.'ya işlettiğini ileri sürdü. Diğer şüpheliler ise suçlamayı reddetti. G.U. alkollü olması sebebiyle olay gününü hatırlamadığını söyledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, G.U.'nun olayda kullandığı belirlenen tabancaya da el koydu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.K. ve G.U. tutuklandı, eş A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.