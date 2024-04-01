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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 17:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:40

İş makinesi yüklü tır alevlere teslim oldu

Hatay'da üzücü bir olay yaşandı. İş makinesi yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinesi taşıyan seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.

Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İş makinesi yüklü tır alevlere teslim oldu - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, iş makinası zarar görmedi.

İş makinesi yüklü tır alevlere teslim oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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