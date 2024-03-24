Isınmak için sobaya tiner döktü! Sonu felaketle bitli

24 Mart 2024 22:25 - Güncelleme : 24 Mart 2024 22:25

Isınmak için sobaya dökülen tiner felakete yol açtı. Alevler içinde kalan şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, acı olan Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bir dükkana müşteri olarak giden Faruk Pavik, ısınmak için sobaya tiner döktü. Sobaya dökülen tinerin parlaması ile alevlerin içinde kalan Pavik’e dükkandaki vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Faruk Pavik, Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tatvan’da yapılan müdahale sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edilen Pavik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ OLAY KAMERADA

Öte yandan korkunç olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.