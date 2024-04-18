İsmail Hakkı Pekin İncirlik kararının perde arkasını anlattı: Türkiye savaşa hazırlık yapıyor, F-16'larla harekat olacak
İncirlik'de bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının isim değişikliği sonrası Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ''Türkiye bölgesel savaşa hazırlık yapıyor. Muharip birlikler gelecek.'' dedi.
İncirlik'de bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirildi. İncirlik üssü kararının arka planını Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin anlattı.
Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, TGRT Haber’den Gülden Kalecik Demirtaş’a özel açıklamalarda bulundu.
İsmail Hakkı Pekin’in açıklamalarından satır başları:
AKKA antlaşmasından daha önce çıkmıştı Türkiye. Ülkeler büyük savaşlara karşı hava kuvvetlerini güçlendiriyorlar, mühimmatlarını artırıyorlar. Envantere yeni silahlar giriyor. AKKA’dan çıktık artık Yunanistan ile aramızda bir şey yok. İstediğimiz yere konuşlandırma yapabiliriz. Muhtemel savaş senaryosuna göre 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi değişti, muharip birlikler gelecek. Savaşan şahinler gelecek.
TÜRKİYE HAZIRLIK YAPIYOR
Orta Doğu’da olabilecek faaliyetlere karşı hazır bulundurulacak. İsrail-İran misillemesi var. Bütün bu karmaşıklıklar içinde böyle bir şeye ihtiyaç var. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’de ABD’nin gelmesiyle bir güç oluşturuyorlar buraya da İsrail’i getiriyorlar. Uçaklar çok hareketli birlikler. Bu olay çok farklı bir şey devamlı muharip konuşlandırılacak. Doğu Akdeniz’deki denklemde bizim de olduğumuzu herkes görecek bunun anlamı bu. Türkiye hazırlık yapıyor.
BÖLGESEL SAVAŞ
Şu an dikkat etmezlerse bölgesel savaş çıkabilir. Bu savaş bizi de içine alır. Türkiye’nin hazır olması lazım ve değişiklik yaptı. Hava savunma sistemlerinin kullanılması konusunda da bir takım değişiklik olabilir. PKK-YPG’ye karşı büyük harekat da planlanıyor.