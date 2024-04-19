İsmail Hakkı Pekin İsrail'in misillemesinin gizli tarafını açıkladı: Türkiye'nin yakınında tehlikeli plan

19 Nisan 2024 10:17 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:19

İsrail, İran’a karşı misilleme saldırı başlattı. İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğu belirtildi, uçuşlar askıya alındı. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, TGRT Haber'de İran-İsrail arasındaki gerginliğe değindi. Pekin, ortada bir anlaşmanın olduğunu vurgulayarak çarpıcı ifadelere yer verdi.

İRAN'IN ÇEKİLMESİNİ İSTİYORLAR

İşte o ifadeler:

İran saldırdığı zaman İsrail bu saldırıları tek başına önleyemedi. İsrail tam ABD’nin istediği kıvama gelmiş bir ülke konumunda. Ortada bir misilleme anlaşması var. Bu anlaşma İran’ın milis güçlerini geri çekmesi, Lübnan’daki güçler dahil geri çekmesi. Misilleme yapılan yer İsfahan’a yakın nükleer tesis orada sarı renkli bir toz yapılıyor. Uranyumun zenginleştirilmesinin ilk adımı. Özel tanklara alınıyor ve mühürleniyor. Ondan sonra zenginleştirilmek için başka bir yere gidiyor.

DOĞU AKDENİZ ANLAŞMASI

İran’ın Lübnan veya Irak’tan güçlerini çekmesi konusunda anlaşmalar yapılıyor. Doğu Akdeniz’de yeni bir güvenlik mimarisi kurulmaya çalışılıyor, İsrail tek başına hareket edemiyor. Körfez ülkeleri İsrail ile birlikte, İran’ı dışarı atmak istiyorlar. Yunanistan ile Hindistan arasında bir güç merkezi planlanıyor. Bu arada Rusya ile görüşülüyor. Yakında yeni bir anlaşma olabilir ABD ve Rusya arasında.