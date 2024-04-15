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15 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:31

İspanyol amfibi uçak gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! Güvertedeki savaş uçakları dikkat çekti

TCG ANADOLU'ya benzerliği ile bilinen İspanyol Donanması'nın amfibi uçak gemisi ESPS Juan Carlos I (LHD 61) Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
İspanyol amfibi uçak gemisi İstanbul Boğazı&#039;na demirledi! Güvertedeki savaş uçakları dikkat çekti

İspanya Donanması'na ait Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi, güneyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapıp kuzey istikametinde ilerledikten sonra İstanbul Boğazı'na demir attı.

İspanyol amfibi uçak gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! Güvertedeki savaş uçakları dikkat çekti - 1. Resim

SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI

Sirkeci'de duran amfibi uçak gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

İspanyol amfibi uçak gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! Güvertedeki savaş uçakları dikkat çekti - 2. Resim

KIYI EMNİYETİ ESKORTLUK ETTİ

Geminin geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de eşlik etti.

İspanyol amfibi uçak gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! Güvertedeki savaş uçakları dikkat çekti - 3. Resim

27 BİN GROSTON AĞIRLIĞINDA

İspanyol donanmasında görev yapan çok amaçlı amfibi hücum gemisi, 231 metre uzunluğunda ve 27 bin groston ağırlığında.

İspanyol amfibi uçak gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! Güvertedeki savaş uçakları dikkat çekti - 4. Resim

GÜVERTE UZUNLUĞU 202 METRE

202 metre uzunluğunda bir uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için sekiz iniş noktası, ağır helikopterler için dört iniş noktası bulunuyor. 

İspanyol amfibi uçak gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! Güvertedeki savaş uçakları dikkat çekti - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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