İspanyol amfibi uçak gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! Güvertedeki savaş uçakları dikkat çekti

15 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:31

İspanya Donanması'na ait Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi, güneyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapıp kuzey istikametinde ilerledikten sonra İstanbul Boğazı'na demir attı.

SARAYBURNU'NA DEMİR ATTI

Sirkeci'de duran amfibi uçak gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

KIYI EMNİYETİ ESKORTLUK ETTİ

Geminin geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de eşlik etti.

27 BİN GROSTON AĞIRLIĞINDA

İspanyol donanmasında görev yapan çok amaçlı amfibi hücum gemisi, 231 metre uzunluğunda ve 27 bin groston ağırlığında.

GÜVERTE UZUNLUĞU 202 METRE

202 metre uzunluğunda bir uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için sekiz iniş noktası, ağır helikopterler için dört iniş noktası bulunuyor.