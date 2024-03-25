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25 Mart 2024 20:32 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:36

Isparta'da feci kaza! Kamyonet minibüsle çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Isparta-Konya karayolu Mahmatlar köyü mevkiinde bir kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta&#039;da feci kaza! Kamyonet minibüsle çarpıştı: 1&#039;i ağır 3 yaralı

Isparta’da kamyonet minibüsle çarpıştı. Kazada, Osman T. idaresindeki kamyonet, Mustafa Z. idaresindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Mustafa Z., D.Z. ve L.E.Z. yaralandı.

Isparta'da feci kaza! Kamyonet minibüsle çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - 1. Resim

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan D.Z. ve L.E.Z. daha sonra Isparta Şehir Hastanesine, sürücü Mustafa Z. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun’un akrabası olduğu öğrenilen Mustafa Z.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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