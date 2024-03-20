Isparta'da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

20 Mart 2024 11:49 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:06

Isparta'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Gelendost ilçesi Madenli-Bağıllı köyleri arası D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. 07 L 6386 plakalı E.D. (66) idaresinde olan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği, yolculardan G.D. (67) ve M.U.’nun (60) ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Sürücü E.D.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken 2 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.