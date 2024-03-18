Isparta'da traktör-otomobil kazası: 1'i ağır 4 yaralı!

18 Mart 2024 19:59 - Güncelleme : 18 Mart 2024 20:08

Isparta’da otomobil traktörle çarpıştı. Kaza, Göksöğüt köyü yolunda meydana geldi. Mevlüt K. (73) idaresindeki traktör, Ali Ç. (21) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüler ve otomobildeki yolcular Osman Ç. (29) ve Kasım Ç. (29) yaralandı.

1’İ AĞIR, 4 YARALI!

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mevlüt K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.