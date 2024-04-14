İsrail, İran'a karşılık verecek mi? Dikkat çeken sözler: İlk vurulacak yerler nükleer tesisler!

14 Nisan 2024 21:54 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 22:10

İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına İran dün akşam düzenlediği 'intikam' operasyonu ile karşılık verdi. İran'dan fırlatılan 200'den fazla İHA ve düzinelerce füze İsrail'de belirlenen hedefleri vurdu. İran'ın bu saldırısı sonrası dünyanın gözü bölgeden gelecek son gelişmelerde...

Bölgede gerilim had safhaya çıkarken İran'ın bu saldırısına İsrail'in karşılık verip vermeyeceği merak ediliyor...

İsrail tarafından yapılan açıklamalarda 'karşılık verilecek' iması fazlasıyla yer alırken Başbakan Binyamin Netanyahu'nnu Gazze'nin Refah kentine planlanan kara operasyonunu ertelediği açıklandı.

"İSRAİL MİSİLLEME YAPACAK MI?"

Netanyahu'nun bu kararı 'İsrail'in İran'a karşılık vermek için hazırlandığı' olarak yorumlandı. İsrail'in olası misilleme saldırısına ilişkin TGRT Haber'e konuşan Uluslararası ilişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, dikkat çeken sözler kullandı.

"HEDEFTE NÜKLEER TESİSLER OLACAK"

Adıbelli şunları söyledi:

"İran bir devlet olarak uluslararası hukuku kullandı. İsrail medyası da şuan Hizbullah'a odaklanmış durumda. Giderek Hizbullah'a yönelik saldırılar artmış durumda. İsrail ile Hizbullah arasında yeni bir süreç göreceğiz gibi. İran intikamı Hizbullah'a mı havale etti? Hizbullah İran'la mı hareket edecek yoksa kendi rüştünü ispat etmek için ayrı mı ilerleyecek buna bakmak lazım. İsrail'in misillemesinde ise vurulacak yerin İran'ın nükleer tesisi olması bekleniyor. Ayrıca İran'da biraz öfke yatışması olduğunu görüyoruz"