İsrail saldırısının benzeri Türkiye'ye yapılırsa böyle cevap verilecek! Cihat Yaycı'dan S-400 detayı

18 Nisan 2024 09:22 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:25

MHP lideri Devlet Bahçeli, İran-İsrail arasındaki çatışmasının ‘tiyatro’ olduğunu vurguladı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın gerilime ilişkin benzer cümleleri akıllara geldi. Cihat Yaycı asıl hedefin büyük İsrail projesi ve Türkiye’yi çatışmaya çekmek olduğunu söylemişti.

Cihat Yaycı, tgrthaber.com.tr’den Murat Makas’a özel açıklamalarda bulundu. Cihat Yaycı S-400 ile ilgili dikkat çeken detaylar verdi.

İşte o sözler:

Bu değerlendirmeyi aylardır yapıyorum. Bu bir cambaza bak savaşıdır. Başka nedenler var. Daha önceden de böyle olmuştu. ABD kamuoyu karışıyor sonrasında İran destekli gruplar bir anda ABD noktalarına saldırıyor. ABD yönetimi rahatlatılıyor. Biz PKK’yı köşeye sıkıştırdığımızda İran, Erbil’e saldırıyor ABD oraya hava savunmasını getiriyor. Sistem bu şekilde sürekli ABD-İsrail-İngiltere’de yönetimler sıkışınca saldırı oluyor. Kurgu var görmek lazım. 72 saat öncesinden İran saldıracağını bildiriyor böyle savaş olur mu? Sonuç yok ortada hedef var. Devlet Bahçeli güzel izah etti. İsrail’in saldırmasıyla İran’a bir şey olmaz Filistin’e, Orta Doğu’ya bir şey olur.

MİLLİ SİSTEMLER

Milli sistemlerimiz yeterli değil. Savunmamız için zamana ihtiyacımız var evet hızlı çalışılıyor. Yakın hava savunma sistemlerimiz Korkut, Gökdeniz var. 35 mm.’lik toplar var, Sungur var. Hisar alçak, orta ve Siper hava savunma sistemleri var. Atış kontrol sistemleri, havadaki tespiti kolay yapabilme teknolojilerinin geliştirilmesi lazım.

S-400 AÇIKLAMASI

Bizim elimizde S-400’ler var. Bazıları televizyona çıkıp anlıyorum onları birileri öyle söyletiyorlar. Ankara’ya koyduk S-400, ASELSAN’ı vs. korumak için diyorlar. Önce sınırlarımızı korumamız lazım, Ankara’ya geldim mi iş çoktan bitmiş demektir.

Çanakkale savaşında eğer donanmamız olsaydı düşman gemileri rahat hareket edemezdi. Yunanistan sebebiyle Ege ve Güney-Doğu’da gerginlik var.