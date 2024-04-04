İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

04 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:55

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı trafik istatistiklerine göre Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) EUROCONTROL'ÜN dün yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda yer alan '25-31 Mart 2024' dönemi hava trafik istatistiklerini resmi internet sitesinden paylaştı.

TÜRKİYE AVRUPA'DA 6'NCI

Hava Trafik verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 2 bin 603 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı ise, günlük ortalama 1328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.