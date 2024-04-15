15 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 13:48
İstanbul Avrupa'nın zirvesinde! Amsterdam ve Londra'yı solladı
İstanbul Havalimanı, nisan ayının ilk haftasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul Havalimanı Avrupa'daki ülkeleri sollayarak zirveye yerleşti.
GÜNDE ORTALAMA 1412 UÇUŞ
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı, (EUROCONTROL) 1-7 Nisan dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu"nu paylaştı. Raporda, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
AMSTERDAM VE LONDRA'YI SOLLADI
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1326 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1293 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı