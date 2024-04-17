İstanbul için yağmur alarmı! Meteoroloji gün verdi... 17 Nisan hava il il hava durumu

17 Nisan 2024 07:25 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 07:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklıklar etkisini gitgide artırsa da, yurdun bir bölümünde yarından itibaren güneşli günlere kısa bir mola verilecek.

Hava durumu değerlendirmelerine göre bugün hava yurt genelinde parçalı ve az bulutlu gözüküyor. Ancak bulutlanmanın daha yoğun olduğu Trakya bölgesinden yeni ve yağışlı bir hava dalgasının yurda giriş yaparak birçok ilde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'da yağış geçişleri görülme ihtimali bir hayli yüksek. Yarın yani 18 Nisan Perşembe günü ise bu ihtimal daha da artıyor. Nisan yağmurlarının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Cuma günü Ege bölgesine kayması beklenen yağışlı havanın Cumartesi günü ise Marmara Bölgesi ve Ege'nin tamamında, İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

Kısa sürede çok büyük miktarda yağış bırakabilen nisan yağmurları nedeniyle vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkat etmeleri gerekiyor. Peki yurtta bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Nisan hava il il hava durumu

BUGÜN (17 NİSAN ÇARŞAMBA) HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün (17 Nisan Çarşamba) ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu gözüküyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 32°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU