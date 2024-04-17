İstanbul için yağmur alarmı! Meteoroloji gün verdi... 17 Nisan hava il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul olmak üzere birçok il için yağmur uyarısı dikkat çekti. Megakent'e düşecek nisan yağmuru öncesi vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkat etmeleri gerekiyor.. İşte 17 Nisan hava il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklıklar etkisini gitgide artırsa da, yurdun bir bölümünde yarından itibaren güneşli günlere kısa bir mola verilecek.
Hava durumu değerlendirmelerine göre bugün hava yurt genelinde parçalı ve az bulutlu gözüküyor. Ancak bulutlanmanın daha yoğun olduğu Trakya bölgesinden yeni ve yağışlı bir hava dalgasının yurda giriş yaparak birçok ilde etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR
Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'da yağış geçişleri görülme ihtimali bir hayli yüksek. Yarın yani 18 Nisan Perşembe günü ise bu ihtimal daha da artıyor. Nisan yağmurlarının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.
Cuma günü Ege bölgesine kayması beklenen yağışlı havanın Cumartesi günü ise Marmara Bölgesi ve Ege'nin tamamında, İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
Kısa sürede çok büyük miktarda yağış bırakabilen nisan yağmurları nedeniyle vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkat etmeleri gerekiyor. Peki yurtta bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Nisan hava il il hava durumu
BUGÜN (17 NİSAN ÇARŞAMBA) HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün (17 Nisan Çarşamba) ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu gözüküyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İZMİR °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 32°C Az bulutlu
- ANTALYA °C, 25°C Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu
- HATAY °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 29°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu
- ÇANKIRI °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KONYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 27°C Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 28°C Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 26°C Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 29°C Az bulutlu ve açık