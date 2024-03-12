Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul Tekirdağ yolu kapandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
12 Mart 2024 20:40 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:51

İstanbul Tekirdağ yolu kapandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Tekirdağ yolu kapandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Tekirdağ, Trafik Kazası, Kaza Haberi

Tekirdağ’da feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Süleymanpaşa ilçesi İstanbul-Tekirdağ çevreyolu üniversite mevkiinde gerçekleşti. İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan İ.D. idaresindeki 34 FDT 958 plakalı araç, refüje ve aydınlatma direğine çarparak kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen araç, o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 34 EHD 268 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, İ.D. olay yerinde hayatını kaybetti. M.D. ve araçtaki diğer yolcu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.İstanbul Tekirdağ yolu kapandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var - 1. Resim

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Birinin durumu ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle Tekirdağ - İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı. Trafiğin kapanmasıyla İstanbul Tekirdağ yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Bölgedeki polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...