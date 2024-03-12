İstanbul Tekirdağ yolu kapandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

12 Mart 2024 20:40 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:51

Tekirdağ’da feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Süleymanpaşa ilçesi İstanbul-Tekirdağ çevreyolu üniversite mevkiinde gerçekleşti. İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan İ.D. idaresindeki 34 FDT 958 plakalı araç, refüje ve aydınlatma direğine çarparak kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen araç, o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 34 EHD 268 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, İ.D. olay yerinde hayatını kaybetti. M.D. ve araçtaki diğer yolcu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Birinin durumu ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle Tekirdağ - İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı. Trafiğin kapanmasıyla İstanbul Tekirdağ yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Bölgedeki polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.