İstanbul Tekirdağ yolu kapandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Tekirdağ’da feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Süleymanpaşa ilçesi İstanbul-Tekirdağ çevreyolu üniversite mevkiinde gerçekleşti. İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan İ.D. idaresindeki 34 FDT 958 plakalı araç, refüje ve aydınlatma direğine çarparak kontrolden çıktı.
Karşı şeride geçen araç, o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 34 EHD 268 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, İ.D. olay yerinde hayatını kaybetti. M.D. ve araçtaki diğer yolcu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Birinin durumu ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kaza sebebiyle Tekirdağ - İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı. Trafiğin kapanmasıyla İstanbul Tekirdağ yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Bölgedeki polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.