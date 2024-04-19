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19 Nisan 2024 20:02 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 20:33

İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

İstanbul Valiliği X hesabından paylaşım yaptı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da beklenen sağanak yağış için vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olun uyarısı yapıldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı X'ten vatandaşlara İstanbul'da beklenen sağanak yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olun uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun - 1. Resim

Valilik tarafından yapılan paylaşımda; 

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

"Meteoroloji’ye göre; İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun - 2. Resim

İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun - 3. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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