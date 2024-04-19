İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

19 Nisan 2024 20:02 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 20:33

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı X'ten vatandaşlara İstanbul'da beklenen sağanak yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olun uyarısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda;

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

"Meteoroloji’ye göre; İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.