İstanbul Valiliği'nden lüks restorandaki skandal görüntülerle ilgili açıklama

17 Nisan 2024 11:45 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:53

İstanbul'da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda, şov yapmak için garsona asker üniforması giydirip servis yaptırıldığı iddia edilen görüntüler tartışmalara neden olmuşu. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada;

"16.04.2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve “İstanbul’da yabancı bir şahsa ait lüks restaurantta, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar” ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır.

Yapılan çalışma sonucunda;

- Söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve T.C. vatandaşı A.K.’ye ait olduğu belirlenmiştir.

- Videoda yer alan kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

- ⁠Olayla ilgili, işletme sahibi A.K. , işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adli işlem başlatılmıştır.

- Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınırdışı işlemleri başlatılmıştır.

- ⁠Ayrıca olayın meydana geldiği işyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir." denildi.