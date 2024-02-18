İstanbul Valiliği'nden 'Türkçe bilmeyen annesini 2,5 saat bekledi' iddialarına yalanlama

18 Şubat 2024 19:35 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 19:44

İstanbul Havalimanında bir vatandaş Türkçe bilmeyen annesini 2,5 saat boyunca havalimanından çıkaramadığını iddia etmişti. Sosyal medyada yayılan video ile ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi.

Yaşlı yolcuya gerekli yardımın yapıldığının belirtildiği açıklamada, söz konusu iddialar yalanlandı.

17.01.2024 TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı’na gelen 1944 doğumlu S.Ç.’ nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşti:

14.26 Uçak piste iner,

14.36 Körük kapısındaki uçaktan çıkar,

14.44 Tekerli sandalye ile alınır,

14.51 Bagaj alım salonuna bırakılır,

15.05 6A bagaj bandı yanına geçer,

15.39 bagajını alır,

15.41 Bagaj alım salonundan çıkar,

15.42 Bagaj alım salonu önünde video çekilir.

VALİLİK: ART NİYETLİ PROPAGANDA

“Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı” şeklindeki iddialarla paylaşılan olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "S.Ç. isimli vatandaşımız, Van’dan İstanbul Havalimanı’na gelmiştir. Vatandaşımızın ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatli Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van’dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı’nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, Havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.