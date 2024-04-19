İstanbul'a yağmur düştü, iş çıkışı trafiği durma noktasında!

19 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:33

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 3 kritik bölge için uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir etkilenecek

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 3 kritik bölge için uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir etkilenecek

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Megakentte yağışlı havanın görülmesiyle yoğun trafik yaşanıyor. Ana yollarda ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 80'i aşmış durumda.

Avrupa Yakasında d-100 kara yolu Büyükçekmece istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne kadar yoğunluk sürüyor. Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolu üzerinde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir bölgesinde ise çift yönlü trafik ağır seyrediyor. Yağışlı havanın etkisiyle yaşanan araç arızaları trafiği yavaşlatıyor.

Öte yandan bazı otobüs ve metrobüs duraklarında, işe giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 81 olarak ölçüldü.