İstanbul'da at eti skandalı! Kesilmiş etler ve sırada bekleyen atlar bulundu!

18 Nisan 2024 11:13 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:13

Kırmızı et sahtecileri dolandırıcılıklarına tam gaz devam ediyor. Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde 23.00 sıralarında ihbar yapılan adrese baskın yapıldı. Piyasaya sürülmeyi beklenen at eti ve sakatatlar kamyonette bulundu. Ayrıca ahırda kesimi bekleyen 3 at daha vardı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Merkez Habibler Mahallesi'nde oturan bir vatandaş atları görüp şüphelenerek ihbarda bulundu.

Gelen ihbarı değerlendiren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri verilen adrese baskın düzenledi. Bir ahırda kesim için bekletildiği iddia edilen 3 at ve ahırın yakınlarındaki bir kamyonet içerisinde ise at eti ve sakatatları bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kesim yapan kişilere ait olduğu değerlendirilen iki gecekonduya baskın yapıldı. Şüphelilerin baskın öncesi evleri terk ettikleri anlaşıldı.

Yapılan çalışmaların ardından ahır içerisinde bulunan 3 at, Sultangazi Belediyesi'ne ait binicilik tesislerine götürülerek muhafaza altında alındı. Etlerin yüklendiği kamyonet ise inceleme yapılmak üzere Sultangazi Belediyesi veterinerlik işleri şefliğine götürüldü. Kesim yapan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.