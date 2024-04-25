İstanbul'da çöl tozundan en çok etkilenen ilçe belli oldu

25 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:27

İstanbul'da çöl tozları salınımının en çok etkilediği ilçeler Anadolu Yakası'ndakiler oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Göztepe'de en çok etkinin görüldüğünü söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre Göztepe ve Sultangazi’de hava kirliliği gözle görülür hale geldi. Son günlerde kentte görülen ve Afrika üzerinden gelen çöl tozları nedeniyle bazı bölgelerde hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul’da da etkisini gösteren toz salınımı nedeniyle hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe olarak ölçüldü.

SULTANGAZİ VE ESENYURT GÖZTEPE'Yİ TAKİP EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, Göztepe’de bugün saat 15.00 itibariyle ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 174 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. Burayı sırasıyla 105 g/m3 ile Sultangazi, 97 g/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti. Bugün için hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 19 g/m3 ile Yenibosna olurken, partikül madde hava kirliliği Kağıthane istasyonunda 20 g/m3 olarak belirlendi.

CUMA GÜNÜ BİTİYOR

Öte yandan etkili olan toz salınımının ise Cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.