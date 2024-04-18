18 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:13
İstanbul'da feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Feci kazada; 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Aranavutköy'de meydana gelen kazada; Servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan 7 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin Uludağ isimli vatandaş ise hayatını kaybetti.
YOL BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle Boğazköy - Bolluca yolu uzun süre trafiğe kapalı tutuldu. Araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafikte normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı