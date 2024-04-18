İstanbul'da feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

18 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:13

İstanbul Aranavutköy'de meydana gelen kazada; Servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan 7 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin Uludağ isimli vatandaş ise hayatını kaybetti.

YOL BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle Boğazköy - Bolluca yolu uzun süre trafiğe kapalı tutuldu. Araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafikte normale döndü.