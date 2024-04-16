İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar var

16 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:08

İstanbul ve Mardin'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlenen 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine düğmeye basan emniyet ekipleri, İstanbul ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aranan şüphelilerden 8'ini yakalayarak gözaltına alındı. Ekipler kalan bir kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.