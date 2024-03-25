İstanbul'da Raf bulutu oluştu: Şiddetli sağanak ve fırtına başladı

25 Mart 2024 12:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 12:52

Şemsiyesiz çıkmayın! Fırtına ve şiddetli yağış... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mart hava durumu

Şemsiyesiz çıkmayın! Fırtına ve şiddetli yağış... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün İstanbul'da sağanak ve fırtına bekleniyordu. Sabah saatlerinde güneşli havaya uyanan İstanbullular öğleden sonra kasvetli havayla karşılaştı.

Kötü havanın habercisi olarak bilinen Raf bulutlarının görüldüğü megakentte kısa süre içinde şiddetli yağış ve fırtına başladı.

RAF BULUTU NEDİR?

Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt türüdür.

Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutunun altında ona bitişik şekilde bulunur. Cumulonimbus bulutları yukarı doğru yükselen yoğun bulutlardır. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler. Cumulonimbus bulutlarının alt kısmı düzdür ve yerin yüzeyinin üzerinde karanlık bir duvar gibi görünür.