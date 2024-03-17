İstanbul'daki Ruslar sandık başında

17 Mart 2024 16:34 - Güncelleme : 17 Mart 2024 17:15

Rusya Başkonsolosluğu'nda kurulan seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

TEK TEK İÇERİ ALINDILAR

Seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Öte yandan, Rus vatandaşı olan bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü.