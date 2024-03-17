17 Mart 2024 16:34 - Güncelleme : 17 Mart 2024 17:15
İstanbul'daki Ruslar sandık başında
İstanbul'daki Rus vatandaşlar, devlet başkanlığı seçimi için Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda oy kullandı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya Başkonsolosluğu'nda kurulan seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.
TEK TEK İÇERİ ALINDILAR
Seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı.
Öte yandan, Rus vatandaşı olan bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı