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23 Mart 2024 02:01 - Güncelleme : 23 Mart 2024 02:01

İstanbul'dan acı haber: Trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul&#039;dan acı haber: Trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu

Dün akşam saatlerinde Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde yunus ekibinin virajı alamaması üzerine trafik kazası meydana geldi. Araç içinde bulunan 2 polis memurunun yaralanması sonrası olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı.

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Yaralı polislerden Furkan Bor, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, “Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan diğer polis memurumuz Faruk Furkan Keleş’in tedavisi sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Şehit polis memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde saat 10.30’da resmi tören düzenlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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