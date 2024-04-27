İstanbullulara elektrikli metrobüs! Ekrem İmamoğlu test sürüşüne katıldı

27 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:33

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aracın sunumunun ardından bir ayı aşkın süredir test sürüşlerinin gerçekleştirildiğini belirten İmamoğlu, yolculu ve yolcusuz testlerin de sürdüğünü aktardı.

"HATTIN VERİMLİLİĞİNİ VE KONFORUNU ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Metrobüs hattının verimliliğini ve konforu artırmak, yolcu yığılmasını da azaltmak istediklerini belirten İmamoğlu, "Metrobüs, Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan, önemli bir ulaşım aracımız. Milyonu aşan yolcuya sahip günlük kapasitesi var. Bu aracın bizi cezbeden tarafı, 400'ün üzerindeki yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması" ifadelerini kullandı.

İstanbul halkı için en doğru tercihi yapmak istediklerini dile getiren İmamoğlu, temel prensiplerinin sürdürülebilirlik ve dayanıklılık olduğunu belirtti.

10 BİN KM'DE 2,5 MİLYON TL YAKIN TASARRUFU SAĞLAYACAK

İETT Genel Müdürü İrfan Demet de elektrikli metrobüs aracının, dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağladığını, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu oluşturduğunu söyledi.