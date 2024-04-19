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19 Nisan 2024 23:30 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:32

İstemeye gittiği kızın abisini pompalı tüfekle vurdu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre kız isteme esnasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız istemeye giden Y.T. ile aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

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POMPALI TÜFEKLE VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle istemeye geldiği kızın abisi F.G.’ye ateş etti. F.G. sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralanırken kaçan Y.T. de çevrede bulunan bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstemeye gittiği kızın abisini pompalı tüfekle vurdu - 2. Resim

Yaralı F.G. olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Y.T. de polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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