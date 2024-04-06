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06 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:37

İtfaiyenin yangına müdahalesinde aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler!

Sakarya'da 3 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kameraya saniye saniye yansıyan o anlar aksiyon filmlerini aratmadı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye erlerinin müdahalesi aksiyon filmlerini aratmadı. Operasyon anı aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İtfaiyeden yangına nefes kesen müdahale! Aksiyon filmlerini aratmadı - 1. Resim

Ortaya çıkan görüntülerde alev ve dumanların arasına gözünü kırpmadan giren ateş savaşçılarının zorlu görevleri, bir kez daha gözler önüne serildi.

İtfaiyeden yangına nefes kesen müdahale! Aksiyon filmlerini aratmadı - 2. Resim

MÜDAHALE ANI KASK KAMERASINDA

Öte yandan, şehir genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Sakarya İtfaiyesi, birçok operasyondan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyor. Ekipler zorlu kurtarma operasyonları, yangınları, kazaları da kasklarında bulunan aksiyon kameraları ile saniye saniye kaydediyor.

İtfaiyeden yangına nefes kesen müdahale! Aksiyon filmlerini aratmadı - 3. Resim

Karasu’da yaşanan yangına müdahale anları da itfaiyenin kasklarında bulunan aksiyon kamerası kaydetti. Alev ve dumanların arasını gözünü kırpmadan girerek yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye personelinin cansiperane şekilde görevlerini yürüttükleri bu görüntüler ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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