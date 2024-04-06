İtfaiyenin yangına müdahalesinde aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler!

06 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:37

'Bomba var' diye bağırdı, vatandaşın kaçışı kameraya yansıdı

'Bomba var' diye bağırdı, vatandaşın kaçışı kameraya yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye erlerinin müdahalesi aksiyon filmlerini aratmadı. Operasyon anı aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ortaya çıkan görüntülerde alev ve dumanların arasına gözünü kırpmadan giren ateş savaşçılarının zorlu görevleri, bir kez daha gözler önüne serildi.

MÜDAHALE ANI KASK KAMERASINDA

Öte yandan, şehir genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Sakarya İtfaiyesi, birçok operasyondan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyor. Ekipler zorlu kurtarma operasyonları, yangınları, kazaları da kasklarında bulunan aksiyon kameraları ile saniye saniye kaydediyor.

Karasu’da yaşanan yangına müdahale anları da itfaiyenin kasklarında bulunan aksiyon kamerası kaydetti. Alev ve dumanların arasını gözünü kırpmadan girerek yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye personelinin cansiperane şekilde görevlerini yürüttükleri bu görüntüler ile bir kez daha gözler önüne serildi.