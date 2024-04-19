İYİ Partili Aslan TGRT Haber'de: Mağduriyet çıkarıyorlar

19 Nisan 2024 21:15 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:28

Son dakika! Tokat beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu

Son dakika! Tokat beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programının konuğu İYİ Parti GİK Üyesi Mehmet Aslan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Aslan, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci Murat İde'nin sorularını yanıtladı.

Aslan, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan İstiklal Marşı kriziyle ilgili, "Siyasete yeni girmiş olsa anlarım. Bu adam Türkiye'nin 50 senesine vakıf olmuş. Hepimizden daha iyi ve ezbere okur Anayasa'yı ve Türk Ceza Kanunu'nu... Çünkü çeken ve onuna uğraşan bilir. Resmen bilerek yapılan bir şey. Gücü aldığın kaynağı kullanırsan bu art niyet olur." değerlendirmesinde bulundu.

"MAĞDURİYET ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

YSK'nın Van'la ilgili verdiği kararı eleştiren Aslan, "YSK'nın kararı yanlış karardı. Her DEM Partiye oy veren vatandaşımız da İstiklal Marşı'nı okumayın, yakın yıkın diye oy atmıyor. Şu algıyı da oluşturmaya çalışıyor olabilirler. Kayyum işinden nemalanıyor. Kayyum atansın, siyaset yapalım. Mağduriyet çıkarmaya çalışıyorlar. Sayın bakanın açıklaması da devlet adabında yapılmış bir paylaşım. Doğru bir paylaşım." diye konuştu.

DEM Partili Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Dersim Belediyesi" yazmasını da eleştiren Aslan, halkın sözlü dil olarak demesinde sorun olmayacağını ancak devletin resmiyette Tunceli'yi kullandığını hatırlattı.

Programda İsrail ve İran arasındaki gelişmeler de ele alındı.

İYİ Parti'yle ilgili de konuşan Aslan, Meral Akşener'e haksızlık yapıldığını düşündüğünü ifade etti. Aslan, "Parti kurmayalım, MHP'de kalalım" diyen tek kişi benim" dedi.