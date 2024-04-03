İZBAN'da uyuşturucu çekip taşkınlık çıkaran genç kız serbest kaldı

03 Nisan 2024 18:55 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:56

Sosyal medyada İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN)'da uyuşturucu madde kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıyan genç kızın görüntülerine tepki yağmıştı.

İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kızın etrafındaki yolculara aldırış etmeden metemfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar tarafından dün cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Vatandaşlarla tartışma yaşayan ve kendisine "Burada çocuklar var" ikazda bulunan vatandaşa genç kızın, “Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani” dediği duyulan ve sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çok sayıda vatandaş, yaşanan akıl almaz olaya tepki göstermişti.

İZBAN'DA CAM DÜZENEĞİYLE YAKALANDI

Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 23 yaşındaki A.Ö.’yü İZBAN Mavişehir İstasyonu’nda yakaladı. Madde etkisinde olduğu ve içerisinde bir miktar uyuşturucu madde kalıntısı olan cam düzeneğin ele geçirildiği olayda gözaltına alınan genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.