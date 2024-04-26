İzmir’de DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

26 Nisan 2024 19:38 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 19:41

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle başarılı mücadelesi devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

8 TUTUKLAMA!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 1 şüphelinin mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldığı, firar olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.