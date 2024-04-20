İzmir'de dev hortum görüntülendi

20 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 14:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı açıklamada, 45 ili sarı kodla uyardı. Uyarıdan sonra birçok ilde şiddetli fırtına ve sağanak başladı.

İZMİR FIRTINADAN NASİBİNİ ALDI

Sağanak yağıştan sabahın ilk saatlerinde İzmir de nasibini aldı. Kentte kapalı hava ve aralıklarla hafif yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah dev bir hortum oluştuğu görüldü.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.