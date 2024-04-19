İzmir’de feci kaza: Ölü var yaralılar var!

19 Nisan 2024 19:38 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:42

İzmir'in Buca ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı. Y.B. (18) idaresindeki 35 AY 0837 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.