19 Nisan 2024 19:38 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:42
İzmir’de feci kaza: Ölü var yaralılar var!
İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'in Buca ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı. Y.B. (18) idaresindeki 35 AY 0837 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı