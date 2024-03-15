15 Mart 2024 12:03 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:21
İzmir'de soğuk hava deposunda yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi... İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Sütçüler Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı