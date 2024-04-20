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20 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 10:18

İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kent genelinde toplu taşıma ücretsiz olacak.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir&#039;de toplu taşıma ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kentin birçok noktasında yapacağı etkinliklerle kutlayacak. 

“İzmir’in Dört Bir Yanında Şenlik Var” temasıyla 30 gün boyunca 30 ilçede düzenlenecek “Gezici Çocuk Şenlikleri” ile çocuklar pandomin, sihirbaz gösterileri, konserler, dans ve tiyatro gösterileriyle bayramın tadını doyasıya çıkaracak.İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak - 1. Resim

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK 

23 Nisan'da ise binlerce çocuk Kültürpark’ta düzenlenecek Çoçuk Şenliği’nde bayramın tadını doyasıya yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma hizmetleri (İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY) 23 Nisan Salı günü ücretsiz hizmet verecek. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak ağırlayacak.

İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam - Evrensel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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