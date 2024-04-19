Japon deprem uzman Moriwaki'den Tokat depremiyle ilgili aksi açıklama! "Büyük bir deprem olmayacak"

19 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:42

18 Nisan ve 19 Nisan tarihlerinde merkez üstü Tokat'ta yaşanan ardı sıra şiddetli depremler vatandaşları paniğe sürükledi. 5,6 ve 4,4 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrası Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den diğer uzmanların aksine bir açıklama geldi. Tokat'ta 7 üzeri deprem beklentisi olan uzmanlara nazaran Moriwaki, yüksek bir deprem şimdilik beklemediğini açıkladı.

JAPON DEPREM UZMAN MORİWAKİ'DEN TOKAT DEPREMİYLE İLGİLİ AKSİ AÇIKLAMA!

Yoshinori Moriwaki, Tokat'ın iki farklı fay hattının tam ortasında olduğunu açıkladı. Bu yüzden şehir birinci derece riskli haritalarda yer alıyor. Depremler ve artçılar devam ederse enerji yüklenmesi yaşayabilir.

Ancak henüz enerji yüklenmesi olan bir şehir olmadığından 7 üzeri deprem olmayacağını belirtti. En kritik uyarıyı ise Tokat'ın zemini üzerinde yaptı. Şiddeti 6'nın üzerini geçecek herhangi bir depremden yumuşak deprem kaynaklı yıkımların yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

İşte Moriwaki'nin açıklamaları;

1"939 ve 1992 yıllarında Elazığ'da çok şiddetli depremler meydana geldi. Bu da tam Tokat'ın dibinde yaşandı. O günden beridir büyük bir deprem yaşanmadığından Tokat'tan geçen fay hattında ara ara enerji boşalması yaşanıyor. Ancak tam olarak biriken bir enerji olmadığından şimdilik paniklenecek bir durum yok. Tabi önlem alınması kesinlikle şart! Tokat, su kenarına kurulan bir şehir olduğundan tıpkı Avcılar, Büyükçekmece, Kahramanmaraş ve Adapazarı gibi deprem konusunda en kritik yer. İki farklı fay hattının tam ortasında olduğundan yıkımı büyük olur."

"TÜM İLGİYİ BURSA'YA VERİN!"

Moriwaki, bu depremlerden çok en büyük depremin İnegöl'de yaşanacağını hatırlattı. İlk çalışmaların ve önlemlerin bu yönde olması gerektiğini belirtti.

Şiddetli bir deprem esnasında İnegöl'ün ciddi oranda etkileneceğini ifade eden Moriwaki, "beklentiler İnegöl'de büyük deprem yaşayacağı yönünde. Tüm enerji o tarafa gidiyor. Bu yüzden önlemler o yönde alınmalı." dedi.