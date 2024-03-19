''KAAN bizim için sanat!''

19 Mart 2024 16:28 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:29

Türkiye'nin 5. Nesil yerli savaş uçağı KAAN, yine göz doldurdu. Dünyanın ilgisini gösterdiği savaş uçağının yeni görüntüleri paylaşıldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN'ın yeni boyasını ve boyama aşamalarını sosyal medyadan paylaştı.

''BİZİM İÇİN SANAT''

TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen paylaşımda milli muharip uçak KAAN'ın yeni boyası ve boyama aşamalarına yer verildi. TUSAŞ ayrıca paylaşımında "Bizim için sanat!" notunu düştü.

KAAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pound-kuvvet (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pound-kuvvet (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g

Aviyonikler

ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip sensörü) (KARAT)

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) (TOYGUN)

DIRCM (Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi) (Yıldırım-300)

UKSS(Uçuş Kontrol Sistemi Sensörleri)

Kaska Monteli Nişangah Sistemi

Kaan, F-16, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK), İnsansız Hava Aracı (İHA), Atak gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, kara ve deniz unsurları, aynı zamanda dost ülke unsurları ile birlikte çalışabiliyor.