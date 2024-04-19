KAAN savaş uçağında yeni dönem! Net tarih verildi, sözleşme imzalandı

19 Nisan 2024 12:03 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:24

İran-İsrail çatışmasıyla Orta Doğu’da tansiyonun yükselmesi bölge ülkelerinin savunmasında kırmızı alarma sebep oldu. Savunma sanayisindeki üstün başarıları ile ordusunu güçlendiren Türkiye gelebilecek olası tehditlere karşı yerli sistemlerini de devreye sokacak. İran’ın İsrail’e yönelik misillemesi adeta yeni dönem savaş konseptinin habercisi… Bu kapsamda Türkiye, milli muharip uçak KAAN, ANKA-3 SİHA ve yüksek hızlı hedef mühimmatı Süper Şimşek'in birlikte hareket edebilmesine olanak tanıyan son teknolojiye ağırlık verdi.

KAAN SAVAŞ UÇAĞINDA YENİ DÖNEM!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda, “İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni” gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler törende, yerli sistemlerde büyük atılımlar gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda şu ana kadar üretilen ve büyük bir başarıyla hizmet veren silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız ve mühimmatlarımızın yanı sıra yeni nesil gelişmiş temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, geniş görev yelpazesini üstün bir performansla yerine getirebilen jet eğitim uçağımız HÜRJET, en zorlu şartlarda, çok yönlü vazifeleri icra etme yeteneğine sahip genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan 5'inci nesil ilk yerli ve milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut işaretleridir. Tüm bunlarla birlikte Türkiye, artık kendi savaş uçağını, eğitim ve jet uçaklarını, helikopterlerini üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu."

NET TARİH VERİLDİ

Tören kapsamında; KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ-B ve GÖKBEY platformları için bir dizi yeni karar ve sipariş sözleşmeleri yapıldı. İmzalanan sözleşme ile KAAN savaş uçağının Faz-1 Aşama-1 faaliyetlerinin ardından gelen olan Faz-1 Aşama-2 faaliyetleri başlamış oldu.

Faz-1 Aşama-1 kapsamında, 2018-2022 yılları arasında KAAN’ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi. Faz-1 Aşama-2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde, Milli Muharip Uçak KAAN’ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda KAAN; 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 2 adet prototipin daha üretilmesi planlanıyor.

2028’DE 10 ADET TESLİM EDİLECEK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek Blok-10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet KAAN Blok-1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi öngörülüyordu. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi.

2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında ise diğer KAAN bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarih de TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.