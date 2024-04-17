Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Seferler yapılamıyor

17 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:29

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Bu arada, tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalıştı.

"15-20 DAKİKADIR YÜRÜYORUM"

Yolculardan Hasan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raylarda oluşan çatlağa ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Çapa'dan beri yürüyorum. 15-20 dakikadır yürüyorum. Astım hastasıyım zaten. Yaş da ileri." ifadelerini kullandı.

Başka bir yolcu da Çapa'dan Yusufpaşa'ya yürüdüğünü, işe yetişmek için koşuşturduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.

Metro İstanbul, arızadan yaklaşık 50 dakika sonra yaptığı paylaşımda, sefer yapılamayan Çapa-Yusufpaşa istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiğini duyurdu.