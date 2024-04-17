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17 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:29

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı&#039;nda arıza! Seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Bu arada, tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor - 1. Resim

Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalıştı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor - 2. Resim

"15-20 DAKİKADIR YÜRÜYORUM"

Yolculardan Hasan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raylarda oluşan çatlağa ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Çapa'dan beri yürüyorum. 15-20 dakikadır yürüyorum. Astım hastasıyım zaten. Yaş da ileri." ifadelerini kullandı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor - 3. Resim

Başka bir yolcu da Çapa'dan Yusufpaşa'ya yürüdüğünü, işe yetişmek için koşuşturduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.

Metro İstanbul, arızadan yaklaşık 50 dakika sonra yaptığı paylaşımda, sefer yapılamayan Çapa-Yusufpaşa istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiğini duyurdu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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