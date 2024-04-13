Kaçak göçmenler hızını alamadı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden de kaçtı 

13 Nisan 2024 20:04 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 20:47

Ağrı'dan İstanbul yönüne seyreden ve bakır taşıyan 34 GHA 342 plakalı tır, Amasya'nın Taşova ilçesi yakınlarındaki bir kontrol noktasında dün durduruldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan araç, göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlar düzenleyen birimlerce incelendi. Tırın dorsesinde yapılan aramalarda 64 kaçak Afgan göçmen bulundu. Olayla ilgili olarak göçmenlere yönelik işlemlere başlanırken, tırın 58 yaşındaki sürücüsü K.Y. gözaltına alındı.

Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen yasadışı göçmenler, demir parmaklıklarla kaplı bir binaya yerleştirildi. Yiyecek servisi yapıldığı sırada, 25 göçmen camlardaki demir korumaları kırarak kaçtı ve şehir içine yayıldı.

21 GÖÇMEN YENİDEN YAKALANDI

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan haberde, parklar, sokaklar ve camii avlularında düzenlediği aramalar sonucunda 21 kişiyi tekrar yakalarken, kaçan 4 kişiyi bulma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mahallesinde de arama yapıldığını anlatan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, binanın camındaki korkuluğu söküp atlayan göçmenlerden 21’inin kısa sürede yakalandığını belirtti.