Kadıköy'de 51 yaşındaki adamı önce dövdüler 8 yerinden bıçakladılar

18 Nisan 2024 13:30 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:31

Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde yaşanan saldırı olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Süleyman Paşa Sokak üzerinde saat 03.15 sıralarında yaşanan olayda yolda yürüyen 51 yaşındaki Ali Rıza Ocak dövdükten sonra 8 yerinden bıçaklayan şahıslar kaçtı.

Yaralanan Ali Rıza Ocak'ı kanlar içinde uzun bir süre yürüyerek yardım istedi. Olay yerinin yakınlarından geçen bir taksici yaralıyı aracına alarak hastaneye götürürken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.