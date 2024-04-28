Kadıköy’de yangın! Apartman otoparkındaki araç alev topuna döndü

28 Nisan 2024 05:09 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 05:12

Gece saatlerinde Kadıköy'ün Erenköy mahallesinde yangın meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında bir apartmanın otoparkında bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 2 araca sıçradı.

Yangını görenlerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Yangını gören Ali Mert, "Evdeydim bir koku geldi, camdan baktığımda alev gördüm. Aşağı indim, arabanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Ondan sonra aracın sahibine haber verdik. Polis geldi. Yangın gördüğüm kadarıyla yanındaki iki araca da zarar vermiş" ifadelerini kullandı.