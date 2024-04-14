Bayram tatilinin son günü korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

14 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:58

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Malatya'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, feci kaza Darende ilçesinde meydana geldi. Batuhan Yılkınc idaresindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.

Yaralılardan Meryem Tuana, Hacer Bozkurt ve Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.