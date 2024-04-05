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05 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:50

Kafa kafaya facia! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kafa kafaya facia! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından can pazarı yaşandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sergen B. idaresindeki 34 CCY 005 plakalı otomobil, Pelitli Yolu Pelitli Mahalle Mezarlığı mevkiinde karşı istikametten gelen Havva Y. yönetimindeki 41 AKY 191 plakalı otomobille çarpıştı.

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3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALI

Kazada sürücüler ile 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet ile Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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