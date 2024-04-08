08 Nisan 2024 08:32 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 08:40
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem! AFAD ve Kandilli'den kafa karıştıran bildirimler
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı AFAD duyururken bu depremden saatler sonra .bu kez Kandilli 3.4 büyüklüğünde bir deprem bildirimi yapınca kafalar karıştı! İşte detaylar...
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: AFAD, Kandilli Rasathanesi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.24'te meydana gelen deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bu depremden birkaç saat sonra bu kez Kandilli Rasathanesi yine Kahramanmaraş Göksun'dan bir deprem alarmı verdi. Kurum verilerine göre 3,4 büyüklüğündeki sarsıntı yerden 5 kilometre derinlikte kayda alındı. Depremin saati ise saat 6.24 olarak açıklandı.
Aynı bölgeden büyüklük açısından birbirine çok yakın olarak bildirilen bu iki deprem kafaları karıştırdı.
Kaynak: AFAD, Kandilli Rasathanesi