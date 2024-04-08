Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem! AFAD ve Kandilli'den kafa karıştıran bildirimler

08 Nisan 2024 08:32 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 08:40

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.24'te meydana gelen deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER

Bu depremden birkaç saat sonra bu kez Kandilli Rasathanesi yine Kahramanmaraş Göksun'dan bir deprem alarmı verdi. Kurum verilerine göre 3,4 büyüklüğündeki sarsıntı yerden 5 kilometre derinlikte kayda alındı. Depremin saati ise saat 6.24 olarak açıklandı.

Aynı bölgeden büyüklük açısından birbirine çok yakın olarak bildirilen bu iki deprem kafaları karıştırdı.