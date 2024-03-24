24 Mart 2024 22:00 - Güncelleme : 24 Mart 2024 22:09
Kahramanmaraş'ta işçi konteyneri alevlere teslim oldu!
Kahramanmaraş'ta bir inşaat şantiyesinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunuyor.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede bulunan ve inşaat işçilerinin barınma ihtiyacını karşılayan konteynerde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunurken, yangının diğer konteynerlere sıçramaması için de çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı