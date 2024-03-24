Kahramanmaraş'ta işçi konteyneri alevlere teslim oldu!

24 Mart 2024 22:00 - Güncelleme : 24 Mart 2024 22:09

Afrika'da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Afrika'da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İnce’den muhalefete tepki: CHP ve DEM Parti gizli ittifak yapıyor

İnce’den muhalefete tepki: CHP ve DEM Parti gizli ittifak yapıyor

Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede bulunan ve inşaat işçilerinin barınma ihtiyacını karşılayan konteynerde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunurken, yangının diğer konteynerlere sıçramaması için de çalışmalarını sürdürüyor.