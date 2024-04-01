Kamuoyu Araştırmacısı Karan: Kentli, mavi ve beyaz yakalılar ile gençler seçimi belirledi

01 Nisan 2024 21:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:18

TGRT Haber'de Medya Kritik programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Murat Karan, önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Karan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"İYİ Parti'deki gerilemenin esas sebebi yaptığımız çalışmalarda da 3-4 civarındaydı. Akşener'in sert açıklamaları sonrası kendi seçmeninde ve partisindeki üyelerde bile kabul görmemiş. 80 bin üyesi olan bir parti İstanbul'da 56 bin bandında oy aldı. Yeniden Refah Partisi de Türkiye ortalamasının üzerinde İstanbul'da oy alıyor. Özellikle Cübbeli Ahmet ile başlayan ve İsmail Ağa ile devam eden süreçte kantarın topuzu kaçmış gibi.

Ser tutum seçmende bir tepkiye sebep olmuş. Seçmen Ekrem İmamoğlu üzerinde karar kılmış. Ankara'daki gerekçe ise Mansur Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışı ve kent yoksulluğuna en kılcalına kadar sıcak diyalog kurup Mansur Yavaş'ı 60 bandına taşımıştı. Rakibi Altınok'un kampanyasında teşkilatları arkasında yeterince duramamıştı. Mal varlığından diplomasına kadar bunlar konuşuldu sokakta.

"SEÇİMİN KADERİNİ MAVİ VE BEYAZ SINIF İLE GENÇLER BELİRLEDİ"

Eğer beklediğimiz gibi yüzde 85 gibi bir katılım olsaydı rakamlar biraz daha dengeli olabilirdi. Katılımın düştüğü yerlerin AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerler olduğunun görüyoruz. Bu seçimlerin asıl neticesini belirleyen; kentlerde yaşayan orta sınıf mavi ve beyaz sınıf ile gençler. AK Parti ve MHP'nin daha kronik bir sorunu var.

"AK PARTİ'NİN OYLARI KENTLER AZALIYOR"

Son 12 senedir kentlerde genç seçmende azalıyor daha ileri yaşa doğru gidiyor. AK Parti'nin oy oranı hızla kentler azalıyor. Hala Anadolu'nun taşra şehirlerinde gücünü koruduğu için önde götürdüğü bir sosyoloji söz konusu var. Herkes diyor ki Bursa, Manisa, Denizli sürpriz oldu. Bu şehirlerde zaten Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı geçmişti. AK Parti oyunu düşürdü bir miktar.

"SEÇMEN KIZGINLIKLA CHP'YE OY VERDİ"

Herkes emeklilere odaklanıyor ama orta sınıf çoluk çocuğunu geçindirmeye çalışan seçmen kızgınlıkla CHP'ye oy verdi.