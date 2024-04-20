Kan donduran olay! Anneannesini öldüren cani torun tutuklandı

20 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:24

Konya'da meydana gelen korkunç olayda yurt dışından 84 yaşındaki anneannesinin yanına gelen genç yaşlı kadını öldürdü.

İddiaya göre apartmanın 1. katında oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci'nin yanına 1 ay önce yurt dışında yaşayan torunu Talha Ç. geldi. Talha Ç. ile anneannesi arasında bir konudan dolayı tartışma yaşandı.

TORUN DEHŞETİ!

Tartışma sırasında Talha Ç., önce evde bulunan teyzesinin dişini kırdı, daha sonra anneannesine yanında bulunan bıçak ile saldırdı ve yaşlı kadının kafasını duvara vurarak yaraladı. Yaşlı kadın tedavi altına alındığı Konya Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.

CANİ TORUN TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı torun Talha Ç.'nin ise emniyetteki ifade işlemleri sırasında olayla ilgili konuşmadığı öğrenildi.

Zanlı Talha Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.