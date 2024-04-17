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17 Nisan 2024 06:46 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 06:47

Kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun Göçü Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Beyşehir yönüne giden 79 yaşındaki Yaşar Konur'un kullandığı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra kanala düştü.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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